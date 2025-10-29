TV 247 logo
      HOME > Poder

      Boulos assume secretaria-geral do governo Lula, promete mais políticas sociais e confronta extrema direita

      Deputado federal assume como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo

      Brasília (DF) - 29/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva partcipa de cerimônia de posse do Secretário-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, realizada no Palácio do Planalto (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

      247 - Guilherme Boulos tomou posse nesta quarta-feira (29) como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, assumindo no lugar de Márcio Macêdo. 

      O novo ministro rasgou elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "O melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva". 

      Ele também afirmou que toma posse "em nome" de movimentos sociais, e agradeceu a Macêdo pela "reconstrução do processo de participação social" no âmbito do governo federal. "Isso não vai ser esquecido e vai ser honrado com continuidade", afirmou, assegurando que irá dialogar com todos, exceto com aqueles que atacam a democracia e os traidores do Brasil.

      "Com esses não adianta", frisou, na cerimônia oficial em Brasília-DF. "O Brasil é dos brasileiros. Sem anistia", afirmou, ao cobrar a aprovação dos projetos prioritários do governo pelo Congresso. 

      "A política não nasce dos palácios e gabinetes apenas. Nascem das ruas", disse, prometendo que os cidadãos serão verdadeiros "protagonistas da política". 

