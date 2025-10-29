Boulos assume secretaria-geral do governo Lula, promete mais políticas sociais e confronta extrema direita

247 - Guilherme Boulos tomou posse nesta quarta-feira (29) como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, assumindo no lugar de Márcio Macêdo.

O novo ministro rasgou elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "O melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva".

Ele também afirmou que toma posse "em nome" de movimentos sociais, e agradeceu a Macêdo pela "reconstrução do processo de participação social" no âmbito do governo federal. "Isso não vai ser esquecido e vai ser honrado com continuidade", afirmou, assegurando que irá dialogar com todos, exceto com aqueles que atacam a democracia e os traidores do Brasil.

"Com esses não adianta", frisou, na cerimônia oficial em Brasília-DF. "O Brasil é dos brasileiros. Sem anistia", afirmou, ao cobrar a aprovação dos projetos prioritários do governo pelo Congresso.

"A política não nasce dos palácios e gabinetes apenas. Nascem das ruas", disse, prometendo que os cidadãos serão verdadeiros "protagonistas da política".