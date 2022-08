Braga Netto diz a empresários que Forças Armadas vão aceitar resultado das urnas

Apoie o 247

247 - O general Braga Netto (PL), candidato a vice de Jair Bolsonaro (PL), disse, nesta quarta-feira (24), que as Forças Armadas aceitarão o resultado das eleições, seja quem for o vencedor. O militar participou de um evento com cerca de 60 empresários no hotel Fasano, na cidade de São Paulo (SP). Netto afirmou que teve acesso a informações de que o encontro dessa terça-feira (24) entre o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, "foi muito produtivo". A informação foi publicada nesta quarta pela coluna de Lauro Jardim.

Bolsonaro fez acusações sem provas de que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. Ele defende a participação das Forças Armadas na apuração dos resultados das eleições (Presidência da República, governos estaduais, senador, deputados federal e estadual). Partidos de oposição denunciaram que ele pode tentar um golpe se for derrotado.

A Polícia Federal investiga empresários bolsonaristas acusados de terem defendido um golpe se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição.

O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi quem autorizou a operação policial, que aconteceu nessa terça-feira (24).

