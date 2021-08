“Brasil pode ser do tamanho dos sonhos de Getúlio”, diz Lula, 67 anos depois de seu suicídio

247 - De passagem por Natal (RN) nesta terça-feira (24), o ex-presidente Lula (PT) falou que “o Brasil pode ser do tamanho dos sonhos de Getúlio”, no dia que marca 67 anos do suicídio do ex-presidente.

“Estou em Natal hoje, 24 de agosto, 67 anos da morte de Getúlio Vargas. É triste ver que estão liquidando o legado da Petrobrás, que Getúlio criou em 53, numa grande luta do povo brasileiro pela soberania”, postou Lula no Twitter.

“Quando vocês verem o preço da gasolina ou uma mãe de família sem dinheiro para comprar um botijão de gás, lembrem que esse país pode e precisa ser do tamanho dos sonhos de Getúlio. E não o pesadelo mesquinho de Paulo Guedes e Bolsonaro”, acrescentou.

Em um evento à noite na capital do Rio Grande do Norte , o petista voltou a falar sobre a data e o legado do estadista. “Há 67 anos Getúlio Vargas dava um tiro no coração”, lembrou, recordando ainda seu passado na política. “Eu nasci no movimento sindical, era crítico de Getúlio, demorei muito tempo pra entender a importância dele. Um homem que foi responsável pela consolidação dos direitos trabalhistas do povo desse país”.

Leia a carta de suicídio de Getúlio Vargas comentada pela jornalista Denise Assis.

