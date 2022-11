Câmara convoca general Heleno para explicar interferência da Abin no caso Jair Renan

Apoie o 247

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou a convocação, nesta quarta-feira (23), do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para prestar esclarecimentos sobre interferência da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) em investigação do caso Jair Renan , filho de Jair Bolsonaro (PL). A informação é do jornal O Globo.

Heleno já havia sido convidado para dar explicações à comissão nesta terça-feira (22), mas não compareceu alegando "problemas de saúde." Desta vez, com a convocação, uma ausência seria considerada crime de responsabilidade.

Sobre o caso envolvendo Jair Renan, a Polícia Federal havia afirmado, em relatório, que uma ação da Abin, subordinada ao GSI, atrapalhou uma investigação envolvendo o filho mais novo de Bolsonaro. Ainda de acordo com o Globo, "um integrante da agência admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan, que estava sendo investigado pela PF", com objetivo de prevenir "riscos à imagem" do atual chefe do Executivo.

A PF investiga denúncias de que Jair Renan teria intermediado contatos de empresários com integrantes do governo federal .

Além de falar sobre a ação da Abin na investigação em questão, Heleno também precisará esclarecer "suspeitas de ataques ao 7 de setembro e a escalada da violência política pela extrema direita". O requerimento para a convocação do chefe do GSI é de autoria do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) .

