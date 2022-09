Campanha avalia que Ciro perde votos para Bolsonaro ao atacar Lula

De acordo aliados de Ciro, o ex-governador do Ceará parece estar perdendo eleitores mais alinhados com a direita, ao invés de atrair eleitores de Jair Bolsonaro edit

247 - Integrantes da campanha do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmaram que o pedetista tem errado ao fazer mais ataques ao adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo aliados, o ex-governador do Ceará parece estar perdendo eleitores mais alinhados com a direita, ao invés de atrair eleitores de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta segunda-feira (12) pelo jornal O Globo.

A pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (9), mostrou Ciro em terceiro lugar, com 7%, uma diminuição de dois pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior, de 1 de setembro. Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 34%, dois pontos percentuais a mais no comparativo com a pesquisa anterior. Lula manteve os 45% e continuou na liderança.

Aliados de Ciro afirmaram que ele dificilmente vai parar de atacar o petista, mesmo que isso cause a migração de eleitores ciristas para Bolsonaro.

O jornalista Florestan Fernandes Júnior afirmou, nesta segunda, em comentário na TV 247 que o presidenciável do PDT adota "um discurso de extremíssima direita".

