Campanha de Lula reforça segurança após bomba caseira no Rio

247 - Pessoas que fazem parte da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçaram o esquema de segurança para ato deste sábado (9), em Diadema (SP), após uma explosão de fogos de artifício em um evento de petista, nessa quinta-feira (7), na região central da cidade do Rio de Janeiro. Cem agentes de segurança foram contratados apenas para revistar o público com uso de detectores de metal portáteis no município paulista. Como aconteceu no Rio, Lula deverá usar colete à prova de balas. A expectativa é que cerca de 5.000 militantes participem do ato deste sábado, em uma área de cerca de 2.000 metros quadrados.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (8) pelo jornal Folha de S.Paulo, os seguranças ficarão nos quatro acessos à Praça da Moça, onde o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) deve oficializar o apoio à candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ao Palácio dos Bandeirantes. O pessebista deve ser o candidato ao senado pela chapa do Partido dos Trabalhadores.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu à Justiça nesta sexta-feira (8) a quebra do sigilo de dados telemáticos de André Stefano Dimitriou Alves de Brito, preso por arremessar a bomba caseira no evento de Lula no Rio.

Para o ato em Diadema, simpatizantes do PT estão sendo estimulados a fazer um cerco à praça em Diadema para impedir a violência de eleitores oposicionistas do ex-presidente.

Nesta sexta (8), o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), esteve com o comandante militar da região para falar sobre o esquema de segurança do evento. "Sempre pode haver alguém infiltrado", disse.

Em nota, a Polícia Militar informou que "o 24º BPM/M adotou providências de planejamento prévio e estará presente no dia com o emprego do efetivo de policias militares para garantir o policiamento durante o evento".

