Campanha de Lula vai à Justiça contra disparo de mensagem golpista pró-Bolsonaro

PT vai à Justiça sustar o disparo em massa de mensagens de texto enviadas pelo governo do Paraná com ameaças golpistas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) informou neste sábado (24) que vai à Justiça sustar o disparo em massa de mensagens de texto enviadas pelo governo do Paraná com ameaças golpistas caso Jair Bolsonaro não seja reeleito.

Usuários de celular receberam desde a madrugada deste sábado (24) a mensagem: "vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senão, vamos a rua protestar! Vamos invadir o Congresso e o STF! O Presidente Bolsonaro conta com todos nós!!".

A assessoria do governo de Ratinho Junior (PSD) admitiu o envio de mensagens golpistas pró-Bolsonaro . A gestão do governador paranaense atribuiu a responsabilidade do disparo das mensagens a uma empresa terceirizada, informa o The Intercept Brasil.

De acordo com reportagem do UOL , a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, alertou que a base de dados do governo federal também deve estar sendo usada. "Estão usando desesperadamente a base de dados do governo do Paraná. Mas devem estar usando a base de dados do governo federal também, fazendo a integração".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.