"Capitã Cloroquina" anuncia candidatura a deputada federal pelo CE

247 - Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”anunciou que vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados do Ceará. A declaração acontece depois da Capitão Cloroquina ser exonerada do Ministério da Saúde e ganhar uma função na pasta do Trabalho e Previdência.

A médica afirmou que irá se desincompatibilizar do cargo seguindo a legislação e o calendário eleitoral.

Em nota divulgada nas redes sociais, a médica, alvo da CPI da Covid no Senado devido à defesa do uso de medicamentos ineficazes para tratamento da Covid-19, disse que candidatura tem o “respaldo” de Bolsonaro, informa o UOL.

