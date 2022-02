Carlos Lupi volta a defender urna eletrônica com 'impressão automática' do voto

"A urna deveria ter a impressão do voto numa impressora, para se conferir o voto", disse o presidente nacional do PDT edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, reiterou, nesta sexta-feira (18), a defesa à impressão do voto em urna eletrônica como medida para contrapor possíveis vulnerabilidades do equipamento. O dirigente também afirmou que Jair Bolsonaro "quer ameaçar a democracia" por levantar dúvidas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Os relatos do pedetista foram publicados em reportagem do portal Uol.

"Nós do PDT temos uma posição histórica sobre a urna eletrônica. Achamos, desde a sua introdução, há mais de 20 anos, que a urna deveria ter a impressão do voto numa impressora, para se conferir o voto. Não aconteceu até agora. Aceitamos que seja feito com 10% desse total de urnas eletrônicas", disse.

O pedetista disse acreditar na independência Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e criticou Jair Bolsonaro, que segundo Lupi, "quer ameaçar a democracia" e "levar à suspeição sobre a sua derrota certa". "Acreditamos no TSE, acreditamos na lisura e na imparcialidade da corte. O PDT não aceitará golpe, sobretudo de Bolsonaro", afirmou Lupi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ataques ao TSE

Bolsonaro atacou na quarta-feira (16) os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, que também ocupam cargos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro afirmou que os magistrados querem deixá-lo inelegível e escolher o candidato deles.

Bolsonaro também disse que as Forças Armadas serão "fiadoras" do processo eleitoral, após o TSE divulgar o documento com as perguntas das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e as respostas da corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE