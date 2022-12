Carluxo abandona patriotários e embarca para réveillon nos EUA

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro, responsável por administrar as redes sociais de Jair Bolsonaro, foi o primeiro a abandonar o barco dos patriotários. De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Carluxo embarcou neste sábado (24/12) para os Estados Unidos, onde passará o Natal e o Ano Novo. O filho 02 de Bolsonaro desembarca no início da noite em Atlanta, na Geórgia, no Sul dos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro já está de malas prontas para passar uma temporada nos EUA, para curtir o réveillon no resort de Donald Trump.

Enquanto patriotários tomam chuva na porta dos quartéis, Bolsonaro come lagosta nos EUA, apontam alguns dos comentários de internautas que criticaram a atitude do mandatário.

