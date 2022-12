Bolsonaro viaja para curtir resort de Luxo de Trump nos EUA e é chamado de "covarde" e "fujão" nas redes

Enquanto patriotários tomam chuva na porta dos quartéis, Bolsonaro come lagosta nos EUA, apontam edit

247 - A #covarde é um dos assuntos mais comentados nas redes após Jair Bolsonaro sair do Brasil rumo aos EUA, para curtir o réveillon no resort de Donald Trump, nos EUA.

Autoritário, Bolsonaro reforçou com o gesto de sair do Brasil que não irá passar a faixa presidencial para Lula, ferindo o principal gesto democrático do dia 1º de janeiro.

Veja a repercussão:

O cara vai fugir pra Flórida e vai deixar os bolsominions abandonados na frente do quartel 🤣 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) December 23, 2022





FLÓRIDA!

Dilma enfrentou o golpe disfarçado de impeachment de cbça erguida.

Lula enfrentou a injustiça da prisão de cbça erguida.

Bolsonaro é um covarde que vai viajar para o resort de Trump para não passar a faixa presidencial para Lula.#JornalNacional pic.twitter.com/zJMorbkC6n — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) December 23, 2022





Enquanto os seus apoiadores tomam chuva e tumultuam a vida dos brasileitos, Bolsonaro resolveu viajar para os EUA para curtir resort de luxo, sem previsão de retorno para o Brasil. Além de miliciano e genocida, ele é também covarde com medo de acertar as contas com a Justiça. pic.twitter.com/wHM9XsIIKu — Humberto Costa (@senadorhumberto) December 24, 2022

BUNDAO! COVARDE. Isso só mostra que nunca esteve a altura do cargo. Foge mesmo, bandido mal caráter! 😡 pic.twitter.com/RDZbzDPJwz — Allan Machado (@allanmachado13) December 24, 2022

