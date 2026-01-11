Flávio Bolsonaro aposta em Marçal para tentar se aproximar de jovens e periferia

247 - Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, avaliam que o influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB) pode desempenhar um papel relevante na estratégia eleitoral do parlamentar. A aposta se concentra no alcance digital de Marçal e em sua capacidade de dialogar com eleitores das periferias, segmentos considerados decisivos para ampliar a competitividade do filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL). As informações são da Folha de São Paulo.

Integrantes do entorno de Flávio enxergam o influenciador como uma espécie de reforço informal da campanha, capaz de ampliar a capilaridade nas redes sociais e abrir portas em territórios onde o senador ainda enfrenta resistência.

Marçal ganhou projeção nacional durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, marcada por forte presença digital, polêmicas e provocações. Apesar do desempenho expressivo nas urnas, que o colocou próximo dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno, o influenciador acabou se tornando inelegível, o que levanta ressalvas entre estrategistas mais cautelosos do campo bolsonarista.

Mesmo assim, no mês passado, Flávio Bolsonaro esteve na sede da empresa de Marçal, em Alphaville, após um encontro com empresários em São Paulo. A visita foi intermediada por Filipe Sabará, empresário que tem aproximado o senador de setores da Faria Lima e que coordenou o plano de governo de Marçal na eleição municipal de 2024.

Em entrevista concedida à Folha em novembro, antes da aproximação formal, Marçal havia afirmado que a direita estaria “refém” de Bolsonaro e disse torcer pelo surgimento de um outsider na disputa presidencial. Questionado posteriormente sobre o apoio a Flávio, o influenciador declarou que o senador é o único membro da família Bolsonaro com “perfil presidenciável” e indicou disposição para se engajar na campanha. “O coração dele é ensinável”, afirmou.

Sabará sustenta que o apoio de Marçal fortalece a adesão do público conservador a Flávio, especialmente por meio do chamado “império digital” do influenciador, que reúne quase 13 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também acredita que o discurso do empreendedorismo pode ajudar o senador a avançar nas periferias. “Tem muita gente conservadora nas periferias que vota na esquerda por causa de transferência de renda. Esse voto é muito interessante e importante”, disse.

Os números da eleição paulistana de 2024 são usados como argumento pelos defensores da aproximação. Marçal venceu em grande parte da zona leste da capital e em alguns distritos da zona norte. Na zona eleitoral da Vila Formosa, na zona leste, obteve 34,59% dos votos e terminou o pleito com 28% no total, atrás apenas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que disputaram o segundo turno.

A influência de Marçal já começa a aparecer no discurso público do senador. Em entrevista ao blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, divulgada na quarta-feira (7), Flávio afirmou que seu objetivo é “virar a chave da prosperidade na cabeça do povo brasileiro”, ao comentar a necessidade de mudar a mentalidade de beneficiários do Bolsa Família. “Isso que me motiva, virar essa mentalidade. Olha, a gente pode, a gente consegue. Depende de nós”, declarou.

Durante a conversa, Figueiredo associou a expressão ao vocabulário do influenciador. “Teu novo amigo Pablo Marçal chama de virar o código, não é isso?”, perguntou. Flávio respondeu relatando a recepção que teve na sede do empresário. “A gente já tinha trocado algumas ideias um tempo atrás. Ele falou: ‘O que você quer que eu te ajude?’. Ele estava dando uma palestra, [falei] ‘Vamos lá, vou pedir para o seu público orar comigo’. Ele abriu o palco dele, o que ele não faria para qualquer um.”

No evento, a plateia aplaudiu o senador de pé. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Flávio aparece emocionado enquanto Marçal afirma: “As portas estão abertas para você, vamos para a guerra juntos”. O senador fez uma oração no palco, dizendo: “Sou coberto em Cristo, o inimigo não me vê, ele vê Jesus”. O influenciador ressaltou que o momento não era político, mas “profético”. “As pessoas não estão acreditando que ele tem total capacidade, só que essas pessoas não o conhecem”, afirmou.

A relação entre Marçal e a família Bolsonaro teve início em 2022, quando houve negociações para o uso da expertise digital do influenciador na campanha de reeleição do então presidente. Em 2024, porém, a candidatura de Marçal à Prefeitura de São Paulo passou a disputar o mesmo eleitorado bolsonarista, mesmo após o apoio oficial da família a Ricardo Nunes. O avanço do influenciador provocou reações duras de Eduardo Bolsonaro (PL) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL), que chegaram a atacá-lo publicamente. Diante do impacto negativo do confronto, a família acabou recuando para conter os danos políticos.