Análise preliminar do TCU indica que Banco Central agiu corretamente no caso Master

247 - Uma análise preliminar elaborada por auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que o Banco Central (BC) teria atuado de forma correta no processo que resultou na liquidação do Banco Master. O entendimento técnico, ainda sob sigilo, aponta que a autoridade monetária seguiu os procedimentos adequados ao longo das investigações que culminaram na intervenção decretada em 18 de novembro.

As informações são da CNN, apuradas pela reportagem junto a pessoas com conhecimento do processo em tramitação no TCU. Segundo essas fontes, o parecer foi produzido antes de o ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso, publicar despacho determinando a realização de uma inspeção in loco no Banco Central, decisão tomada na última segunda-feira (5).

Dias depois, na quinta-feira (8), o próprio relator acolheu um recurso apresentado pelo Banco Central e decidiu suspender temporariamente a inspeção, até que o plenário do TCU delibere sobre o tema. A medida foi interpretada por técnicos e interlocutores como um indicativo de cautela diante do conteúdo da análise preliminar já existente.

De acordo com a apuração, os auditores sinalizaram que o BC aparentemente agiu de maneira correta em todas as etapas que levaram à liquidação do Banco Master. A avaliação, no entanto, não é conclusiva e integra uma fase inicial do processo, que segue em andamento no tribunal de contas. A existência do parecer técnico foi revelada inicialmente pelo jornal O Globo.

A investigação do TCU teve início no fim de 2025, motivada por questionamentos sobre uma possível “precipitação” do Banco Central na condução do caso. No despacho que abriu o processo, o ministro Jhonatan de Jesus chegou a mencionar a possibilidade de adoção de medidas cautelares contra a autarquia, caso fossem identificadas irregularidades na atuação do órgão regulador.

Segundo pessoas a par do tema, o conteúdo do parecer preliminar não recomenda a adoção dessas medidas cautelares. Embora não descarte a continuidade das apurações, a avaliação técnica reduz a probabilidade de que sanções imediatas sejam impostas ao Banco Central, ao menos nesta fase inicial do processo.

O caso envolvendo o Banco Master ganhou repercussão política e institucional nas últimas semanas, mobilizando parlamentares e levando à discussão sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mesmo durante o recesso do Congresso Nacional. Paralelamente, outras frentes de apuração seguem em análise por diferentes órgãos de controle.

A decisão final sobre a necessidade de inspeção no Banco Central e sobre eventuais responsabilizações caberá ao plenário do TCU, que ainda deverá se manifestar após a conclusão das etapas técnicas e a análise dos recursos apresentados pelas partes envolvidas.