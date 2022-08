Centrão adota novo apelido de Bolsonaro e ameaça: 'todo presidente será tchutchuca'

Apoie o 247

247 - Líderes do Centrão, bloco de sustentação do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, adotaram o termo “tchutchuca do Centrão” e afirmaram que mesmo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições, ele não terá como governar sem o apoio do bloco partidário. "Quem não vai ser tchutchuca do Centrão?", disse um dos líderes do grupo à jornalista Andréia Sadi, do G1.

O termo “tchutchuca do Centrão” viralizou após a agressão de Bolsonaro contra o youtuber Wilker Leão, que o chamou desta forma durante um encontro com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na quinta-feira (18).

“Com o favoritismo de Lula se repetindo nas pesquisas atuais - o que são fotografias do momento - o Centrão reforça o jogo duplo: Faz o que pode para reeleger Bolsonaro – pois terá mais poder com o presidente da República - mas já dá sinais nos bastidores de que, se for Lula o eleito, o petista sabe que não vai governar sem o bloco”, ressalta a jornalista.

Ainda segundo ela, “o Centrão já pisca nos bastidores para interlocutores de Lula - e esta semana em Brasília, por causa da posse no TSE, foi recheada de encontros reservados entre esses campos políticos - para sinalizar que, se Lula ganhar, ninguém vai fechar a porta ou recusar convite para conversar”.

As dúvidas dos líderes do Centrão, contudo, pairam sobre o chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso, e se Lula, caso eleito, possa tentar atrapalhar “os projetos de poder do Centrão”.

