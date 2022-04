Ciro, que hoje agride Lula, sugeriu indulto ao ex-presidente em 2018

Apoie o 247

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que hoje agrediu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , ao dizer que ele não condenou o perdão concedido por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira por pretender "indultar companheiros", sugeriu, nas eleições presidenciais de 2018, que apenas ele teria condições políticas de tirar Lula da prisão.

"O Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma. Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político" afirmou Ciro, em entrevista à TV Difusora , do Maranhão, num momento em que buscava atrair apoio do PT à sua candidatura.

Também em 2018, numa reunião com várias testemunhas, organizada pelo economista Luiz Carlos Bresser Pereira no escritório do economista Delfim Netto, Ciro disse que indultaria Lula no primeiro dia de seu governo. Naquela reunião, foi advertido que uma declaração pública neste sentido seria prejudicial, uma vez que Lula tinha convicção de que seria julgado e inocentado pelas instâncias superiores.

A insistência de Ciro Gomes em agredir Lula tem levado diversos analistas a considerar a hipótese de que seu papel nas eleições presidenciais de 2018 seja o de linha auxiliar do bolsonarismo, como fez o comunicador Thiago dos Reis:

Ciro fez 3 tweets hoje. Os 3 criticando o LULA.



Entenda: Ciro sempre foi um neoliberal, se infiltrou na esquerda e hoje é a linha alternativa do bolsonarismo. Seu papel na eleição é ajudar Bolsonaro a tirar votos do Lula.



O lixo do lixo do lixo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 23, 2022

