CNT/MDA: quase 60% desaprovam o desempenho de Bolsonaro

De acordo com o levantamento, 58,8% desaprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro edit

247 - A pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça (10), apontou que 58,8% desaprovam e 37,9% aprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro (PL). Outros 3,3% não souberam responder.

De acordo com o levantamento, 44% avaliaram o governo de "ruim" ou "péssimo", e 30% disseram achar o governo "ótimo" ou "bom". Ao todo, 25% afirmaram que a gestão é "regular", e 0,8% não souberam opinar ou não responderam.

Os números também mostraram que, entre as áreas de atuação, o tema "emprego e renda" é o que tem maior reprovação: 68,1%. Em seguida estão a Saúde (59,6%), o meio ambiente (59,5%) e a segurança pública 56,9%.

Na educação, a reprovação é de 55,5%. O governo é mal avaliado em todas as áreas: 53% no benefício aos mais pobres e 50,6% no combate à corrupção.

Segundo o levantamento, 48,5% afirmaram que o governo atuou mal no combate à pandemia - 27,7% viram atuação "moderada" e 22,%, boa.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, por telefone, de 4 a 7 de maio de 2022 no Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número BR-05757/2022.

