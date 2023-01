"Contem com meu apoio e cobrança" diz Lula a ministros após primeira reunião

Apoie o 247

ICL

247 - Após a conclusão da primeira reunião ministerial do novo governo na tarde desta sexta-feira (6), o presidente Lula (PT) agradeceu aos ministros de Estado pela presença e afirmou que poderão contar com seu "apoio e cobrança" nos próximos anos.

"Nossa primeira reunião ministerial. Agradeço nossos ministros e ministras por terem aceitado o convite de participar do governo. Contem com o meu apoio e cobrança para construirmos uma boa gestão para o povo brasileiro", escreveu Lula em seu perfil do Twitter.

A reunião teve mais de três horas de duração e foi aberta pelo próprio presidente. Em seu discurso inicial, Lula ressaltou o fato de não ter montado um "governo único", mas sim um "governo de diferentes" .

Além disso, o chefe do Executivo reiterou que não haverá espaço para corrupção e que não hesitará em exonerar e investigar eventuais responsáveis por irregularidades : "quem fizer errado, sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.