'Não somos um governo de pensamento único. Somos um governo de diferentes', diz Lula

'A gente, pensando diferente, tem que fazer um esforço para que, na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense e construa igual', disse Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu, durante sua primeira reunião ministerial, realizada nesta sexta-feira (6), que há divergências internas em seu governo, e exaltou o fato como ponto positivo de sua gestão.

"Não somos um governo de pensamento único, não somos um governo de filosofia única, não somos um governo de pessoas iguais. Somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer um esforço para que, na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual", afirmou Lula. "Não somos um governo de pensamento único, de filosofia única, somos um governo e pessoas diferentes", ressaltou.

As declarações de Lula corroboram a afirmação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), que durante sua posse, na quinta-feira (5), disse que, ao ser convidada para assumir a pasta, alertou o presidente sobre a existência de eventuais divergências com alguns pontos da política econômica petista.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi mais uma a reconhecer as divergências na equipe econômica do governo Lula.

