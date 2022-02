"Críticas de Eduardo Paes a Lula dividem o Rio aonde não se pode dividir", diz Freixo. "Sou candidato de união"

Marcelo Freixo, candidato do PSB com apoio do PT ao governo do estado, rebate crríticas do prefeito carioca a posicionamentos da campanha do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 – Depois do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e do presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio, João Maurício, que publicaram notas contra o prefeito Eduardo Paes em razão das críticas dele ao ex-presidente Lula, o deputado Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador que terá o apoio dos petistas (e, provavelmente, a companhia de Ceciliano em sua chapa, disputando o Senado), foi duro ao rebater o prefeito carioca.



“Meu diálogo com o Lula é o melhor possível. Ele é quem vai nos garantir a democracia no Brasil, e vai ajudar a reerguer o Rio. Tenho muito orgulho de ter o apoio dele”, disse Freixo à reportagem do jornal O Globo no fim da tarde do sábado . “Eu fiquei surpreso com a cegueira sobre a situação do Rio e do Brasil. Não adianta a gente falar que quer derrotar o Bolsonaro no Brasil e não enfrentá-lo devidamente no Rio de Janeiro, onde eles estão no governo, são do mesmo partido. Acho que dessa forma, o prefeito divide o Rio onde ele não deveria dividir. A minha candidatura tem esse espírito de união. Eu resolvi ser candidato exatamente por esse movimento de mudança que precisamos. Daí, todos os diálogos que estou fazendo e insistindo que são importantes. Nesse sentido, Lula é fundamental para o Rio”.



Também atacado por Paes, na entrevista concedida ao jornal Valor Econômico e será publicada na próxima segunda-feira, Freixo repudiou afirmações do prefeito. "Sempre defendi a boa polícia. Foi com a ajuda dessa boa polícia que eu fiz a CPI das Milícias e a CPI do Tráfico de Armas e Munições, que contribuíram muito para a segurança pública do Rio. Eu nunca saí por aí defendendo milícia. Como deputado federal, em todos os anos, encaminhei emendas destinadas à polícia, o que reforça meu compromisso”, disse Freixo ao jornal carioca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de ter iniciado esse tiroteio contra o ex-presidente e candidato do PT à Presidência em 2022, Eduardo Paes articulou uma palestra de Ciro Gomes (PDT), candidato adversário de Lula que tem feito duras críticas ao petista, de quem foi ministro. Paes e Ciro almoçaram juntos neste domingo, na Residência Oficial da Gávea Pequena.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE