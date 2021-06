Datena irá se filiar ao PSL e será mais uma tentativa de "terceira via" para 2022

Filiação do apresentador José Luiz Datena foi acertada em jantar nesta segunda-feira entre ele, os presidentes do MDB e do PSL, Rodrigo Maia e Aguinaldo Ribeiro edit

247 - O apresentador José Luiz Datena irá se filiar ao PSL para disputar a Presidência em 2022. Um dos líderes do partido, o deputado Junior Bozzella diz que Datena chega no partido para ocupar espaço na terceira via da disputa presidencial de 2022.

Segundo Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a filiação do apresentador foi acertada em jantar nesta segunda-feira (28) entre entre os presidentes do MDB do PSL, além dos deputados Rodrigo Maia (Sem partido) e Aguinaldo Ribeiro (Progressistas).

Datena chegou a anunciar em 2020 que seria candidato a prefeito de São Paulo, mas desistiu na sequência.

