Depois de FHC, Maia anuncia voto em Lula no segundo turno contra Bolsonaro

247 - O ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que, em um eventual segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido), votaria no petista.

"Se esse fosse o segundo turno, com certeza [votaria em Lula]", disse Maia em entrevista ao portal UOL, que classificou Bolsonaro como um "não democrata".

“Eu não tendo a votar nulo ou branco, tenho sempre posições. No segundo turno, entre o candidato que eu considero democrático --que tem avanços importantes no Brasil, mas cometeu erros também-- e outro que eu acho que não respeita as instituições democráticas, é óbvio que vou votar pela democracia”, acrescentou Maia.

Maia, representante da direita liberal, segue o exemplo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que declarou recentemente que irá votar no petista num eventual segundo turno em 2022 contra Bolsonaro.

FHC também afirmou que "Bolsonaro simboliza algo para a classe média baixa porque transformou Lula no que ele não é, um comunista, uma ameaça para a democracia". "Lula nunca esqueceu o povo, mas sempre cativou o outro lado", continuou.





