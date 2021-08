Depois do Pegasus, Carlos Bolsonaro tentou comprar o Sherlock, sistema para espionar cúpula do próprio governo

247 - Além de tentar trazer para o Brasil a poderosa ferramenta de espionagem Pegasus, da desenvolvedora israelense NSO Group, que está no centro de um escândalo mundial, Carlos Bolsonaro , também planejou importar outro programa de Israel, conhecido como Sherlock, para espionar o próprio governo, ministros e assessores de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

A revelação é do jornalista Lucas Valença , do UOL. Segundo o jornalista, a informação é de uma fonte do próprio GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e foi confirmada por outras fontes, inclusive por um ex-representante da Candiru, empresa desenvolvedora do sistema.

Enquanto o Pegasus funcionaria para alimentar com informações externas ao governo um esquema de espionagem comandado pelo próprio vereador filho de Bolsonaro, o Sherlock seria utilizado para Carlos Bolsonaro monitorar o próprio governo.

O Sherlock é um submódulo do sistema apelidado de Devil's Tongue (no português: língua do diabo). Carlos Bolsonaro, inclusive, utilizou a primeira viagem presidencial a Israel, ainda em março de 2019, para tratar do sistema com representantes da empresa em Tel Aviv.

Por meio do Devi'ls Tongue, o Sherlock aproveita falhas no Windows, utilizando-se de "bugs" do sistema operacional para invadir as máquinas. A maioria dos computadores do governo Bolsonaro utiliza o programa da Microsoft.

Diferentemente do Pegasus, porém, o Sherlock não seria utilizado pelo clã Bolsonaro como um "spyware" contra jornalistas, ativistas e desafetos políticos. O Sherlock serviria, sim, para municiar os Bolsonaros para espionar a cúpula do governo. Um dos focos da espionagem, segundo a reportagem do UOL, seriam as autoridades e funcionários do governo que atuam no próprio Planalto e nos anexos. A ferramenta espiã seria utilizada para monitorar entre outras ações, contatos com jornalistas e ativistas considerados "inimigos" pela atual gestão.

O programa também é de fácil manuseio, já que bastaria plugar um simples pen drive em qualquer computador do Planalto para comprometer todo o sistema de rede da sede da Presidência da República (o que inclui o prédio principal e os anexos). Isso porque o cabeamento físico do prédio é conectado, o que permitiria, com facilidade, ao Sherlock invadir todo o sistema da Presidência.

Os alvos da família, segundo a fonte do GSI, seriam as principais secretarias com status de ministério, sediadas no 1º, 2º e 3º andares do Planalto. Dentre elas estão a Casa Civil, o próprio GSI, a Segov (Secretaria de Governo), a Secretaria-Geral da Presidência, a Secom (Secretaria de comunicação), entre outras estruturas governamentais.

Esse envio de informações seria ilegal, pois fragilizaria a segurança nacional, sem a possibilidade de fiscalização dos órgãos de controle.

Fontes do serviço de inteligência afirmaram à reportagem que, apesar do interesse de Carlos Bolsonaro, não houve processo para a aquisição do Sherlock.

