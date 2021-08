Deputado aciona OEA e Banco Mundial contra ação política dos irmãos Weintraub

Revista Fórum - O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) anunciou que vai acionar a Organização dos Estados Americanos e o Banco Mundial contra manifestações políticas feitas por Abraham Weintraub e Arthur Weintraub, funcionários das instituições.Os irmãos, ex-membros do governo Bolsonaro, aparecem em vídeos que estão sendo usados por bolsonaristas para convocar a população às manifestações marcadas para o dia 7 de setembro.

Os atos dos apoiadores do presidente, que contarão com a presença do titular do Palácio do Planalto, contêm pautas antidemocráticas e golpistas, como a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar.

Confira a íntegra na Revista Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE