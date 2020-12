Derrotado no STF, Maia diz que não buscava reeleição

Após articulações para se manter no cargo da presidência da Câmara dos Deputados e sofrer uma derrota no STF, que vetou a proposta, Rodrigo Maia (DEM-RJ) declarou que em momento algum “buscou a reeleição” edit

247 - Após articulações para se manter no cargo da presidência da Câmara dos Deputados e sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), Rodrigo Maia (DEM-RJ) declarou nesta segunda feira (7), segundo a jornalista Andréia Sadi em sua coluna no portal G1, que em momento algum “buscou a reeleição” .

O Supremo decidiu neste domingo (6) que Maia e Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, não podem se candidatar à reeleição de seus cargos na mesma legislatura, preservando o que está escrito na Constituição Federal.

Segundo a colunista, Maia disse que sempre defendeu e respeitou os resultados dos julgamentos do tribunal e que a decisão deste domingo reforçou sua intenção de construir seu sucessor para o comando da Câmara.

Questionado sobre quais são os cotados a ser esse candidato, Maia citou os deputados Aguinaldo Ribeiro (Progressistas), Baleia Rossi (MDB), Eumar Nascimento (DEM), Luciano Bivar (PSL) e Marcos Pereira (Republicanos). Maia enfatizou que seu candidato vai representar o movimento de independência da Câmara dos Deputados.

O conhecimento liberta. Saiba mais