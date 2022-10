Desesperado por votos femininos, Bolsonaro quer 13º do Auxílio Brasil para mulheres

Com esse foco, a iniciativa alcançaria diretamente públicos que têm resistência mais forte a Bolsonaro: mulheres e famílias de renda mais baixa edit

BRASÍLIA (Reuters) - Em busca de votos para o segundo turno das eleições , o presidente Jair Bolsonaro (PL) quer anunciar nos próximos dias o pagamento de 13º para mulheres chefes de família beneficiárias do Auxílio Brasil, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.

Com esse foco, a iniciativa alcançaria diretamente públicos que têm resistência mais forte a Bolsonaro: mulheres e famílias de renda mais baixa.

Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato porque as discussões são privadas, disse que a ideia é que o novo benefício tenha validade a partir de 2023, ponderando que o tema ainda está em discussão e passa por análise interna no governo.

