Dilma confirma presença na posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE

Ex-presidente recebeu convite diretamente do novo presidente do TSE e irá como sinal de apoio à urna eletrônica edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff confirmou presença na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia acontecerá nesta terça-feira (16) às 19h na sede da Corte em Brasília.

Dilma recebeu uma ligação diretamente de Moraes. Ela estará presente como sinal de apoio às urnas eletrônicas, em meio aos questionamentos feitos ao processo eleitoral pela campanha de Jair Bolsonaro e pelos militares.

Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski será empossado vice-presidente da Corte. O ex-presidente Lula e pré-candidato à presidência também confirmou presença na posse .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois ministros foram eleitos para os cargos durante a sessão administrativa da Corte Eleitoral realizada no dia 14 de junho. Eles serão responsáveis por conduzir as Eleições Gerais de 2022. Nos últimos seis meses, o TSE foi presidido pelo ministro Edson Fachin.

A cerimônia deve contar com a presença de convidados e autoridades dos demais poderes da República e poderá ser acompanhada pelos profissionais de imprensa que se credenciaram previamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perfis dos ministros

Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo (SP). É ministro efetivo do TSE desde 2 de junho de 2020, após atuar como substituto desde abril de 2017. Possui doutorado em Direito do Estado, livre-docência em Direito Constitucional e é autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do Direito. Atuou como promotor de Justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017.

Ricardo Lewandowski, nascido no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1948, é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 16 de março de 2006. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e master of arts em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, administrada em cooperação com a Harvard University. Antes de ingressar no STF, também foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e juiz do Tribunal de Alçada Criminal do estado.

Composição do TSE

O TSE é integrado por, no mínimo, sete ministros. Três ministros são do STF, um dos quais é o presidente da Corte, dois ministros são do Superior Tribunal de Justiça (STJ), um dos quais é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e dois são juristas, provenientes da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do TSE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.