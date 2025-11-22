Dino agenda sessão da 1ª Turma que irá definir futuro de Bolsonaro para segunda-feira

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realizará, na próxima segunda-feira (24), uma sessão extraordinária para avaliar a ordem de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A reunião foi marcada pelo ministro Flávio Dino, presidente do colegiado, após pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre a trama golpista. A sessão ocorrerá no plenário virtual, entre 8h e 20h, formato no qual os ministros registram seus votos sem a necessidade de debate.

Moraes fundamentou a prisão preventiva decretada na madrugada de sábado (22) em dois elementos principais: o risco de fuga e a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro desde julho. O ministro relatou que o dispositivo foi rompido às 0h08 do dia 22.

Em sua decisão, o ministro registrou: "O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro, às 0h08min do dia 22/11/2025". Moraes acrescentou ainda que "a informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

Outro ponto considerado relevante pelo ministro foi a possibilidade de Bolsonaro buscar abrigo diplomático. Moraes observou que o condomínio onde o ex-presidente residia fica a cerca de 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos, trajeto de aproximadamente 15 minutos de carro. Ele citou ainda que Bolsonaro teria cogitado uma “fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país”.

A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Federal na manhã de sábado (22). Bolsonaro, que desde 4 de agosto cumpria prisão domiciliar, foi levado em um comboio com pelo menos cinco veículos até a Superintendência da PF em Brasília, onde chegou por volta das 6h. A corporação informou que atuou por determinação do STF, no âmbito do processo que apura a articulação golpista.

Aliados relataram que o ex-presidente apresentava soluços, mas se manteve calmo durante o cumprimento do mandado. Até a publicação desta matéria, sua defesa não havia se manifestado publicamente sobre a prisão ou sobre a sessão prevista para segunda-feira.

A decisão da Primeira Turma pode referendar ou não a ordem de prisão preventiva, tornando-se um passo crucial para definir os próximos desdobramentos jurídicos envolvendo Jair Bolsonaro. O resultado será conhecido após o encerramento da votação no plenário virtual.