Dino diz que pesquisa Ipec foi muito positiva para Lula: "país estava destruído e aparelhado por ideologias exóticas"

Ministro avalia que, diante das circunstâncias do Brasil após quatro anos de mandato de Jair Bolsonaro, aprovação do início do governo Lula é animadora e tendência é de melhora edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a pesquisa Ipec divulgada neste domingo (19) foi "muito positiva" para o governo Lula.

O levantamento relatou que, após os três primeiros meses do novo governo, 41% dos brasileiros classificam a administração de Lula como boa ou ótima , enquanto a reprovação ficou na faixa de 24%.

Apesar de tais índices serem mais tímidos do que os observados no mesmo período durante os outros dois mandatos do petista (51% de aprovação e 7% de reprovação em março de 2003; 49% de aprovação e 19% de reprovação em março de 2007), o ministro justificou que, desta vez, presidente recebeu de Jair Bolsonaro (PL) um país dividido e em condições "péssimas", e que a tendência é de melhora com o passar do tempo.

Considerando as péssimas condições em que o governo @LulaOficial recebeu o país, inclusive com a Administração Pública destruída e “aparelhada” por ideologias exóticas, penso que a pesquisa IPEC foi muito positiva. Minha avaliação é de que a tendência é a melhoria dos índices. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 19, 2023

