Dino não crê em conluio de G. Dias com invasores e denuncia "tentativa vil de absolver terroristas e condenar vítimas"

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, expressou nesta quinta-feira (20) sua descrença de que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, estivesse diretamente envolvido com os golpistas que invadiram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro.

>>> Gonçalves Dias pede demissão do GSI após divulgação de vídeo de golpistas no Planalto em 8/1

Dino afirmou que a saída de alguém de um cargo em comissão não significa automaticamente que essa pessoa seja culpada de qualquer coisa. "Eu conheço muito pouco o GDias, mas de tudo que ouvi, não consigo crer e não acredito que o GDias tenha agido mancomunado ou de conluio com criminosos. Há uma tentativa vil e criminosa de absolver os terroristas e condenar as vítimas. Isso que está em curso no Brasil", analisou, em declaração recuperada pelo jornal O Globo .

Na tarde de ontem (19), Dino participou de uma reunião com o presidente Lula (PT) e outros ministros para discutir a crise envolvendo Dias, depois que imagens divulgadas pela CNN mostraram o ex-ministro do GSI circulando dentro do Palácio do Planalto enquanto invasores bolsonaristas depredavam o local.

>>> Demori aponta "óbvia ligação" entre Bolsonaro e jornalista da CNN que publicou vídeo contra G. Dias

Dino criticou a estratégia bolsonarista de criar elementos que dificultem a aplicação da lei, alegando que há uma tentativa política de rotular GDias como amigo, protetor, aliado ou financiador de terroristas: "há uma tentativa política, deletéria, nociva, de amigo de terrorista, protetor de terrorista, aliado de terrorista, de financiador de terrorista de criar elementos que embaracem o principal. O principal que está acontecendo desde o dia 8 é a aplicação da lei".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.