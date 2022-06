Direita conta com Bolsonaro fora da disputa para viabilizar Tebet

Apoie o 247

247 - A burguesia brasileira aposta numa manobra arriscada para continuar impondo sua agenda ultraliberal, mas sem ser operada por Jair Bolsonaro. Trata-se da chapa Simone Tebet (MDB) e Tasso Jereissati (PSDB), que está sendo costurada pelas duas siglas tradicionais da burguesia.

Os tucanos acreditam que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá rejeitar o registro da candidatura de Jair Bolsonaro como reação aos seus ataques ao sistema eleitoral, segundo o site de direita O Antagonista. "Sem Bolsonaro na disputa, a chapa Tebet-Jereissati poderá herdar o eleitor antipetista e rivalizar com Lula, assumindo um dos polos da atual campanha. Na prática, a Presidência pode cair no colo de tucanos e emedebistas", escreve o jornalista Claudio Dantas.

Em artigo no Brasil 247, o historiador Fernando Horta também avalia a possibilidade de eleição sem Bolsonaro e escreve que a estratégia dos liberais seria estimular Bolsonaro em seus arroubos golpistas. "Se a chapa de Bolsonaro for cassada ou interditada a eleição seria entre Lula e uma figura da terceira via. Enquanto Lula se aproxima das instituições com a 'frente ampla', Bolsonaro perde o controle e age, cada vez mais, como um autocrata no limite do descontrole. E aqui deve surgir o 'golpe fantasma'", escreve Horta. "Seriam as únicas possibilidades de alterar o cenário eleitoral de 2022 sem destruir ainda mais as instituições brasileiras, tão aviltadas desde 2016", avalia.

A aposta na chapa Tebet-Jereissati contra Bolsonaro, no entanto, é arriscada porque não haveria unanimidade no TSE sobre o impedimento de Bolsonaro.

