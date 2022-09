Diretor-geral da Fundação FHC declara voto em Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, o cientista político Sergio Fausto declarou voto no ex-presidente e candidato pelo PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, adversário político histórico do PSDB, já no primeiro turno. A Fundação é presidida pelo ex-presidente tucano FHC.

“Estamos diante da mais séria ameaça à democracia desde que ela foi reconquistada quase 40 anos atrás. E da maior crise ambiental da nossa história, que põe em risco a Amazônia e o nosso lugar no mundo”, justifica, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Para ele, o país precisa de uma “ampla frente de forças políticas para assegurar a democracia, defender o meio ambiente e recuperar o respeito pelo Brasil no sistema internacional”. “Neste momento, Lula se mostra o mais apto para liderá-la”, completa.

Na última segunda-feira (19), a campanha de Lula reuniu 8 ex-candidatos à presidência : Guilherme Boulos (Psol), Luciana Genro (Psol), Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Vicente Goulart (PCdoB), além do ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice.

FHC também foi cortejado para que se somasse à “frente ampla” contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Alguns tucanos também já declararam voto em Lula, como os ex-ministros Aloysio Nunes e José Gregori, apesar de oficialmente o partido apoiar a candidatura de Simone Tebet, do MDB.

