Diretório Nacional do PT aprova indicação de Alckmin para vice de Lula

247 - O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou, nesta quarta-feira, 13, a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para compor a chapa com o ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. Foi aprovada ainda a coligação nacional com o PSB para as eleições presidenciais.

Alckmin teve a indicação aprovada por 68 votos favoráveis, 13 contrários e 3 abstenções.

Agora, o PT vai encaminhar consultas às legendas que vão compor coligações e alianças com o partido.

Mais cedo, o Diretório Nacional também votou e aprovou a federação com PV e PCdoB.

No texto da resolução, os membros indicam "às delegadas e aos delegados que participarão do Encontro Nacional a aprovação desta aliança e desta composição de chapa".

De acordo com o texto, a "eleição presidencial deste ano colocará em disputa dois projetos muito claros: o da democracia e o do fascismo".

RESOLUÇÃO SOBRE COLIGAÇÃO NACIONAL E COMPOSIÇÃO DE CHAPA COM O PSB

No polo democrático, é a candidatura de Lula que tem reais possibilidades de aglutinar a maioria do sociedade, em torno de um programa de enfrentamento e substituição das políticas neoliberais e privatistas, de reafirmação da soberania e das políticas de crescimento sustentável com justiça social, de resgate dos direitos e das conquistas da classe trabalhadora, de retomada dos direitos humanos, coletivos e individuais; enfim, um programa capaz de trazer paz e prosperidade para o povo brasileiro.

Nossa política de alianças e a tática eleitoral, que já estão em construção e serão definitivamente aprovadas no Encontro Nacional de 4 e 5 de junho, apontam para a ampliação política necessária para derrotar Bolsonaro, num processo eleitoral que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país.

Além de consolidar a unidade do campo popular, o PT deve buscar ampliar o apoio a Lula em outros setores políticos e sociais do campo democrático.

A coligação nacional com o PSB, que apresentou formalmente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin para compor a chapa como candidato a Vice-Presidente de Lula, será importante passo na direção almejada. Confirmará nossa disposição de, no governo, implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil, ampliando nossa base social.

Neste sentido, o Diretório Nacional indica às delegadas e aos delegados que participarão do Encontro Nacional a aprovação desta aliança e desta composição de chapa.

Brasília, 13 de abril de 2022

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

