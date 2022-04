'Doria já foi informado pelo PSDB que não será candidato a presidente', diz Paulinho da Força

Segundo o presidente do Solidariedade, a informação foi repassada a ele durante uma reunião com o deputado mineiro Aécio Neves e o ex-governador Eduardo Leite edit

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse ao presidente do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força (SP), que o ex-governador João Doria não será candidato a presidente da República pelo partido tucano. "É verdade. Eles me falaram que já avisaram o Doria que ele não será candidato a presidente da República", disse o dirigente do Solidariedade à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A afirmação teria sido feita durante uma reunião, realizada na segunda-feira (18) entre Paulinho da Força , Aécio e o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que tenta ser o candidato tucano apesar de ter perdido as prévias do partido para João Doria. “Segundo ainda Paulinho, Aécio afirmou que esse era ‘o único jeito de salvar a candidatura’ do tucano Rodrigo Garcia (PSDB-SP) ao governo de São Paulo”, diz um trecho da reportagem.

Segundo a última pesquisa Datafolha, 66% dos eleitores paulistas não votariam de jeito nenhum em um candidato ao governo estadual apoiado por João Doria, enquanto outros apenas 8% votariam com certeza em alguém indicado por ele. Outros 23% afirmaram que talvez escolhessem um candidato apoiado por Doria e 3% não opinaram ou não responderam aos questionamentos da pesquisa.

