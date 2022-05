Eleitor de Alckmin prefere mais Haddad do que França para governador, mostra pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - Um levantamento realizado pelo Instituto Guimarães mostra que o eleitor do ex-governador de São Paulo e vice na chapa de Lula à Presidência, Geraldo Alckmin, prefere o pré-candidato petista Fernando Haddad a Márcio França (PSB ) para o governo do estado de São Paulo.

Segundo a pesquisa, três em cada dez eleitores que avaliaram o governo Alckmin de forma positiva votariam em Haddad, dois em França e dois não sabem ou não responderam.

De acordo com reportagem do UOL, a imagem de Alckmin agrega mais votos a Haddad do que a França, porque “ainda está associado a ex-governador, muito ligado ao PSDB e que agora está com Lula".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de uma aliança entre PT e PSB em todo o país, em São Paulo, como já evidenciaram os candidatos, os partidos pretendem manter as duas candidaturas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As conversações para que Haddad e França se unam em uma chapa única se intensificaram. Interlocutores do PT e do PSB se empenham para que a aliança seja oficializada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

França defende que as legendas façam uma pesquisa para ver quem tem melhores chances de vencer as eleições.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE