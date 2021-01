Eleonora Menicucci: “Bolsonaro está empurrando todo mundo para o matadouro”

Ex-ministra fala à TV 247 sobre a situação da pandemia no Brasil e diz que o país “está à deriva, e o timoneiro é um genocida”. Para ela, as “multidões estão nas ruas porque não temos uma liderança”. Assista edit

247 - A socióloga e ex-ministra Eleonora Menicucci atribui ao presidente Jair Bolsonaro (ou à ausência dele) o fato de estarmos presenciando a realização de grandes festas de Réveillon em meio à pandemia do coronavírus. “As multidões estão nas ruas porque não temos uma liderança”, disse, em entrevista à TV 247 na noite deste sábado (2).

Eleonora, que comandou a pasta da Secretaria de Política para as Mulheres durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, diz que Bolsonaro, que protagonizou cenas dantescas no litoral paulista, onde distribuiu abraços e mergulhou com multidão no mar , sempre provocando aglomerações, “está empurrando todo mundo para o matadouro”.

“Não me admira, apenas me indigna que ele esteja fazendo isso ainda, quando os números estão avassaladores”, afirmou, em referência ao recrudescimento dos casos e dos óbitos por Covid-19. De novembro para dezembro, houve um crescimento de 64% nas mortes pela doença, por conta dos feriados e dos dois turnos das eleições.

A ex-ministra também levantou o debate sobre o impacto psicológico da pandemia na vida de homens e mulheres e destacou a desigualdade na divisão de tarefas domésticas em casa, provocando grande desgaste às mulheres, que ainda recebem a incumbência do cuidado. “Esse cuidado não pode continuar só nas mãos das mulheres. Estamos propondo uma revisão da divisão sexual do trabalho”, defendeu.

Sobre 2021 e a forma de sobrevivência do governo, ela destaca o momento “desastroso” do País em relação à economia, mas discorda da avaliação de que “o mercado está contra ele”, em referência a Bolsonaro. “Infelizmente ele ainda tem alguma força para se segurar”.

