“Eles não conseguiram achar nem um nome, nem um programa, um projeto para o país”, diz Gleisi sobre terceira via

247 - A deputada federal e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista ao Congresso em Foco que as articulações em torno de uma “terceira via” ao Planalto, ainda não tem, sequer, um rosto. “Eles até agora não conseguiram achar nem um nome, nem um programa, um projeto para o país. O problema está com eles”, diz.

De acordo com a deputada, as recentes determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), anulando condenações de Lula e declarando a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro, contribuíram com a recuperação da imagem do PT. Tal movimento, diz, é reforçado pelas pesquisas de opinião e sondagens eleitorais que revelam Lula disparando nas pesquisas.

“Nós avaliamos essas pesquisas como um retrato da esperança de uma saída da crise. [Lula] É um legado muito forte”, diz.

Para Hoffmann, quem apoiou Bolsonaro e o impeachment de Dilma começa a fazer uma autocrítica do atual governo. “Esse pessoal está vendo o problema e a enrascada em que o país se meteu”, conclui.

