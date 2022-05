Em ato do Solidariedade, Aziz reitera apoio a Lula e diz que luta é da democracia contra a barbárie

“Por isso, aceitei o convite para participar do ato em apoio à pré-candidatura de Lula. É mais uma força do centro democrático se unindo para o próximo pleito”, afirmou o senador edit

247 - Presidente da CPI da Covid, que investigou a gestão do governo Jair Bolsonaro (PL) em relação à pandemia no ano passado, o senador Omar Aziz (PSD) participou de ato do Solidariedade em apoio ao ex-presidente Lula (PT) nesta terça-feira, 3.

Nas redes sociais, Aziz justificou sua participação no ato e comentou que a “eleição deste ano tem dois lados: o da democracia e o da barbárie”.

“A eleição deste ano tem dois lados: o da democracia e o da barbárie. Por isso, aceitei o convite para participar do ato do Solidariedade em apoio à pré-candidatura do presidente Lula. É mais uma força do centro democrático se unindo para o próximo pleito”, escreveu.

