Em resposta à Natura, Lula diz: “ele devia me dizer o que era a empresa antes de eu chegar na Presidência e o que virou depois”

247 - Na entrevista coletiva que concedeu à imprensa nesta sexta-feira (8) em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu à crítica de um dos donos da empresa Natura, Pedro Passos, que afirmou, em entrevista ao Globo, ser Lula "indesejável", por defender uma agenda econômica "velha, de atraso". Lula afirmou que Passos “deveria me dizer quanto a empresa dele cresceu no meu mandato, o que era a empresa dele antes de eu chegar na Presidência e o que ela virou depois”.

Em 2002, pouco ano antes de Lula assumir a Presidência, a Natura era uma empresa de capital fechado, nacional, e faturou R$ 1,4 bilhão. Em 2004, abriu seu capital, chegando a faturar R$ 5,8 bilhões em 2011 e a R$ 7,8 bilhões em 2015, no governo Dilma, tornando-se uma empresa internacional.

Lula disse que prefere não "perder tempo" com pessoas com esse tipo de "cabeça". "Esse cidadão já nasceu com outro candidato e não vou perder tempo de conversar com ele. Com a cabeça dele, não quero ser candidato dele", disse.

