Entusiasta da Lava Jato, ex-ministro do STF Carlos Velloso declara: 'meu voto é para Lula'

Além de Velloso, o presidenciável petista também conta com o apoio dos ex-ministros do STF Joaquim Barbosa, Celso de Mello, Nelson Jobim e Ayres Britto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Carlos Velloso , do Supremo Tribunal Federal (STF), de perfil conservador e sempre apoiador das decisões do ex-juiz suspeito Sergio Moro na Operação Lava Jato, declarou voto no ex-presidente Lula (PT) para as eleições presidenciais de 2022. A informação é da coluna da Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

"Diante das ameaças do candidato Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral brasileiro, especialmente contra às urnas eletrônicas, reconhecidas aqui e no exterior como seguras e confiáveis, o que redunda em ameaça ao Estado Democrático de Direito, meu voto, no próximo domingo, será para o Lula", afirmou o ex-ministro, que já presidiu o STF e também o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de Velloso, o presidenciável petista também conta com o apoio dos ex-ministros do STF Joaquim Barbosa , Celso de Mello , Nelson Jobim e Ayres Britto .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.