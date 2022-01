"Espero que a Dilma esteja forte para participar da campanha", diz Lula

Apoie o 247

247 - Em meio aos ataques da grande imprensa à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta sexta-feira (28) à Rádio Liberal, do Pará, saiu em sua defesa.

Enquanto dizem que Lula e parte do PT tentam esconder o suposto fracasso do governo Dilma, Lula reafirmou seu "profundo respeito e admiração" pela ex-presidente e sinalizou que quer tê-la ao seu lado durante a campanha pela Presidência da República neste ano. "Gostaria que todo ser humano tivesse a amizade que eu tenho com a presidenta Dilma, uma pessoa da mais alta competência técnica e da mais alta lealdade no trato da coisa pública".

"Tenho consciência da tranquilidade que a Dilma me deu quando foi chefe da Casa Civil, tenho consciência da capacidade dela na elaboração e execução dos projetos, tenho clareza da tranquilidade que ela deu na Presidência da República. A Dilma faz parte, continua minha companheira, continua com todo meu respeito e eu espero que ela esteja viva e forte para participar da campanha e explicar no Brasil inteiro o que foi o governo da Dilma", completou.

Questionado acerca de sua declaração sobre a falta de "paciência" de Dilma para a política, Lula esclareceu que a trajetória de vida da ex-presidente - perseguida e até torturada durante a ditadura militar - pode ter influência em sua maneira de ser, e que em relação a isso não há nenhum problema. "Me parece que ela não gostava muito de conversar, e tem gente que é assim. A experiência da Dilma foi muito sofrida, uma mulher que sofreu muito, que foi presa, foi torturada, que tinha muitos motivos para ter ressentimentos. Essa mulher foi presa, virou presidente da República, governou sem nenhum espírito de vingança com ninguém".

