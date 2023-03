Fachin é mais um a pedir que Lula indique mulher negra no STF

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin somou-se ao coro cada vez mais elevado pela indicação de uma mulher negra a uma vaga na Corte. O favorito para o cargo é o advogado Cristiano Zanin.

"Cumprimento as senhoras ministras na data de hoje, as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, que aqui estão; a ministra Ellen Gracie, que aqui esteve; e peço licença para cumprimentar uma quarta ministra, que, quem sabe em um lugar do futuro, estará neste plenário: uma mulher negra", disse Fachin ao defender que o Supremo fixe uma tese para declarar inconstitucional a prática do chamado "perfilamento racial" em abordagens policiais.

O presidente Lula tem duas nomeações para este ano, com as aposentadorias dos ministros Ricardo Lewandowski, em maio, e Rosa Weber, em outubro.

Os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, estão entre os que pediram a indicação de uma mulher negra para a vaga.

