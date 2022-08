Farra dos supersalários: Pazzuelo recebeu R$ 316 mil em um só mês

Ex-ministro foi alçado a um cargo na Assessoria Especial de Jair Bolsonaro com salário de R$32.633,40 mais R$ 282.623,84 em verbas indenizatórias edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo é mais um integrante da lista de supersalários das Forças Armadas. De acordo com reportagem da Revista Fórum, o general recebeu no mês de março deste ano o montante de R$ 316.548,44.

Pazzuelo ganhou um cargo na Assessoria Especial de Jair Bolsonaro com salário de R$32.633,40 mais R$ 282.623,84 em verbas indenizatórias. O militar faz parte do grupo de militares com salários astronômicos.

Um total de 1.559 militares das Forças Armadas receberam vencimentos líquidos superiores a R$ 100 mil mensais entre janeiro e maio deste ano. Ao todo, os supersalários deste militares custaram R$ 262,5 milhões aos cofres públicos, já considerados os descontos legais, como Imposto de Renda e contribuição para a Previdência dos militares. Em alguns casos, os militares chegaram a receber vencimentos próximos de R$ 1 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.