Fernando Haddad ironiza Ciro Gomes e diz que ele é um Carlos Lacerda que pretende se passar por Getúlio Vargas

247 – O novo ataque do pedetista Ciro Gomes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mereceu uma resposta irônica de Fernando Haddad. “Aspirante a Lacerda não pode querer se passar por Getúlio”, postou Haddad, atribuindo a frase ao filósofo francês Voltaire, a quem constantemente são atribuídas falsas citações na internet.

Haddad, na prática, tratou Ciro como um impostor, que se passa por trabalhista, quando, na prática, busca alianças com a direita brasileira para atacar o ex-presidente Lula. Em entrevista recente à TV 247, o trabalhista histórico Vivaldo Barbosa disse que os brizolistas têm o dever de apoiar Lula em 2022. Também em entrevista recente, Rui Costa Pimenta afirmou que Ciro é um impostor, que se vende como esquerdista, quando, na realidade, tenta ser mais uma carta da direita tradicional.

Como presidenciável do PDT, Ciro tem adotado um jogo sujo na internet. Exemplo disso é um perfil criado no twitter que usa aspectos da marca do 247 para fazer sua autopropaganda.

