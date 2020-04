FHC pede renúncia de Bolsonaro antes que ele seja derrubado

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou nesta tarde no Twitter sua crítica e pressão mais contundente contra Jair Bolsonaro. Articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, FHC ameaçou: ou Bolsonaro renuncia ou será renunciado.

“É hora de falar. Presidente está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”, escreveu o tucano.

A mensagem foi postada horas depois de Sergio Moro ter feito pronunciamento anunciando sua demissão do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro e acusando o presidente de ter feito interferência no comando da Polícia Federal para obter informações sigilosas sobre investigações. Além disso, declarou que não assinou - conforme aponta registro no Diário Oficial da União - a demissão do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo.

