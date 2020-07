Flávio Dino quer lançar "MDB de esquerda" para disputar em 2022

Ideia de uma espécie de "MDB da esquerda", defendida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, prevê a fusão do PCdoB com o PSB visando as eleições presidenciais de 2022, além de permitir acesso a recursos de cerca de R$ 145 milhões do fundo partidário edit

247 - A ideia do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), de fundir o seu partido ao PSB, criando uma espécie de “MDB da esquerda”, após as eleições municipais de outubro, vem ganhando força entre setores das duas legendas. Segundo reportagem do jornal O Globo, a fusão resultaria em acesso a recursos de cerca de R$ 145 milhões do fundo partidário, montante superior ao recebido pelo PSDB, DEM e PP, e poderia resultar na união da esquerda visando o pleito presidencial de 2022. O governador maranhense vem se posicionando como um possível pré-candidato.

Dino tem dito a interlocutores que o “MDB da esquerda” poderia atrair nomes insatisfeitos com suas legendas atuais, como o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), por exemplo. A dificuldade, porém, está na falta de união do campo progressista, uma vez que partidos como o PT e o PDT não devem desistir de disputar as eleições de 2022 com candidaturas próprias.

O chefe do executivo maranhense também observa que esta fragmentação poderá resultar na derrota das candidaturas de esquerda em todas as capitais nas eleições de novembro deste ano. Atualmente, PT PSB e PDT comandam cinco capitais, enquanto o PT e o PCdoB não possuem nenhuma.

Apesar de lamentar a possibilidade de uma derrota deste nível, Dino avalia que, caso isso venha a ocorrer, o resultado imediato poderá resultar em uma maior união do campo progressista e, consequente, fortalecer a criação de um novo partido visando o pleito presidencial de 2022.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.