França convida Kassab para ser suplente ao Senado

247 - Márcio França (PSB) convidou Gilberto Kassab (PSD) para ser seu suplente ao Senado, caso o ex-governador abandone a candidatura ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad (PT).

Segundo O Estado de S. Paulo, o arranjo serviria para aproximar o PSD de Lula e, assim, viabilizar um acordo nacional com o PT já no primeiro turno.

Nesta quinta-feira, 30, França e dirigentes do PSB se reuniram com Kassab, que é presidente do PSD, para discutir a eleição paulista, informou Guilherme Amado, no Metrópoles.

Segundo o jornalista, Kassab está apalavrado para apoiar Tarcísio de Freitas em São Paulo, embora não admita isso publicamente.

O colunista informa ainda que França não descarta concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

