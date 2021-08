Fux marca encontro com Aras para falar dos ataques de Bolsonaro ao STF

Nesta sexta-feira, o presidente do Supremo leu uma dura nota contra Bolsonaro e desmarcou o encontro que aconteceria entre os presidentes dos Três Poderes edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, ligou nesta quinta-feira (5) para o procurador-geral da República, Augusto Aras, e marcou, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, um encontro para esta sexta-feira (6).

O assunto da conversa serão os ataques de Jair Bolsonaro ao Supremo, personificado nas figuras dos ministros Luís Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitora (TSE), e Alexandre de Moraes.

Nesta sexta-feira, com a leitura de uma dura nota contra o chefe do governo federal, Fux cancelou o encontro que estava marcado com os chefes dos Três Poderes. Ou seja, uma reunião entre ele, Bolsonaro, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL). Bolsonaro respondeu ao cancelamento mais tarde, em live pelas redes sociais.

