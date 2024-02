Gilmar Mendes apela ao Congresso para não votar mandato fixo de ministros do STF

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco defende pautar em breve uma PEC para criar um mandato fixo de ministros do Supremo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a Corte espera que o mandato fixo para magistrados não seja discutido no Congresso Nacional. Ele defendeu um debate mais amplo sobre o tema.

"Não esperamos que seja votada essa matéria dessa forma, ou, pelo menos, que isso mereça discussão muito mais refletida", disse Gilmar Mendes, durante evento na Câmara dos Deputados no qual foi um dos homenageados com a medalha do Mérito Legislativo, nesta quarta-feira (7).

continua após o anúncio

As declarações surgem após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmar na abertura do ano legislativo que pretende pautar em breve duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), para criar um mandato fixo de ministros do STF e outra para acabar com a reeleição no Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: