Gilmar Mendes avalia se suspeição de Moro se estenderá a outros processos contra Lula

247 - Após o Supremo Tribunal Federal (STF) concluir nesta quarta-feira (23) o julgamento que definiu a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes decidirá se a posição se estenderá a outros dois processos que envolvem o petista e que foram conduzidos pela Lava Jato de Curitiba.

As duas ações penais referem-se ao sítio de Atibaia e a um imóvel atribuído ao Instituto Lula.

A interlocutores, Gilmar Mendes disse, segundo Bela Megale, do jornal O Globo, não saber ainda se levará o pedido da defesa do ex-presidente - que quer a extensão da parcialidade - à Segunda Turma do STF ou se decidirá de forma monocrática. O magistrado também não sabe se chegará a uma conclusão antes do recesso do Judiciário, em julho.

"O que já foi analisado no caso do triplex se aplica a esses dois processos que também foram conduzidos pelo ex-juiz Sergio Moro. Os atos pré-processuais anulados com a suspeição são comuns ao caso do sítio e do imóvel do Instituto Lula", afirmou o advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, à Bela Megale.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.