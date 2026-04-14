Gilmar Mendes critica CPI e diz que indiciamento de ministros é ilegal

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira (14) que o pedido de indiciamento de integrantes da Corte feito no âmbito da CPI do Crime Organizado não possui respaldo jurídico e ultrapassa os limites de atuação das comissões parlamentares de inquérito.

A declaração foi feita em publicação nas redes sociais e divulgada inicialmente pelo portal G1. No posicionamento, o ministro reagiu ao relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira, relator da CPI, que propõe o indiciamento de magistrados do STF e do procurador-geral da República.

Segundo o relatório, há indícios de crimes de responsabilidade por parte de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. O documento seria submetido à votação ainda no mesmo dia.

Ao comentar o caso, Mendes questionou a legalidade da iniciativa e defendeu uma reflexão sobre os limites institucionais das CPIs. “O pedido do relator da CPI do Crime Organizado, voltado ao indiciamento de ministros do STF sem base legal, nos leva a uma reflexão sobre o papel e os poderes das CPIs”, escreveu.

O ministro também alertou para o que classificou como risco de arbitrariedades. Segundo ele, a situação se agrava quando há tentativas de enquadrar decisões judiciais — como concessões de habeas corpus — como práticas criminosas. Para Mendes, esse tipo de abordagem representa um ataque direto à independência do Poder Judiciário.

Na avaliação do magistrado, o indiciamento é uma atribuição exclusiva de autoridades policiais e não se aplica a crimes de responsabilidade, que seguem ritos próprios definidos na legislação brasileira. Esses casos, destacou, são analisados por procedimentos específicos que envolvem o Congresso Nacional, sem previsão de atuação de CPIs nesse tipo de processo.

Gilmar Mendes também criticou o que chamou de tentativa de criminalizar a interpretação da lei por juízes, prática conhecida no meio jurídico como “crime de hermenêutica”. O conceito se refere à punição de magistrados por decisões tomadas no exercício da função jurisdicional.

Por fim, o ministro reconheceu a importância das CPIs como instrumentos de fiscalização do poder público, mas fez ressalvas quanto ao uso político desses colegiados. Para ele, iniciativas que buscam constranger instituições ou alimentar disputas políticas acabam comprometendo a credibilidade das comissões.